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Эвертон - Борнмут 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
19 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
7 Англия нп Дуайт Макнил
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
1 Бразилия вр Нето
28 Мексика зщ Хулиан Араухо
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Андони Ираола
История личных встреч
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут3 : 1Эвертон
13.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон2 : 0Борнмут
25.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут2 : 2Эвертон
30.12.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Эвертон3 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 4 : 0Эвертон
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 3
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Эвертон1 : 1
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Эвертон
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 0Борнмут
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Борнмут
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1 5 : 4Борнмут
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

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