Эвертон - Борнмут 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Нето
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Андони Ираола
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|30.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0