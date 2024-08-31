Лацио - Милан 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|22
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|18
|нп
|Густав Исаксен
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|17
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Марко Барони
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0