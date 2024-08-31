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Лацио - Милан 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
22ИталияпзГаэтано Кастровилли
18ДаниянпГустав Исаксен
11АргентинанпВалентин Кастельянос
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
23АнглиязщФикайо Томори
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
17ШвейцариянпНоа Окафор
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0Лацио
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турМилан2 : 0Лацио
24.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЛацио4 : 0Милан
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 2Милан
09.02.2022Кубок Италии1/4 финалаМилан4 : 0Лацио
12.09.2021Италия - Серия А3-й турМилан2 : 0Лацио
26.04.2021Италия - Серия А33-й турЛацио3 : 0Милан
23.12.2020Италия - Серия А14-й турМилан3 : 2Лацио
04.07.2020Италия - Серия А30-й турЛацио0 : 3Милан
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Лацио
18.08.2024Италия — Серия А1-й турЛацио3 : 1
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Лацио
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 3Лацио
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЛацио1 : 1
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 1Милан
17.08.2024Италия — Серия А1-й турМилан2 : 2
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Милан3 : 1
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2 3 : 4Милан
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино37
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Интер М24
4
Лига чемпионов
Дженоа24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция31
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

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