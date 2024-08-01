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Херенвен - НАК Бреда 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
31 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Херенвен
НАК Бреда

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - НАК Бреда, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда1 : 2Херенвен
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 1НАК Бреда
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НАК Бреда4 : 2Херенвен
29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НАК Бреда3 : 0Херенвен
16.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен1 : 0НАК Бреда
22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд НАК Бреда0 : 1Херенвен
04.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен0 : 0НАК Бреда
13.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НАК Бреда0 : 2Херенвен
22.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 25-й тур Херенвен0 : 0НАК Бреда
10.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 2-й тур НАК Бреда0 : 2Херенвен
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Херенвен1 : 1
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Херенвен
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 1Херенвен
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Херенвен1 : 3
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1Херенвен
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НАК Бреда1 : 2
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1НАК Бреда
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0НАК Бреда
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда1 : 2Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
2
Лига чемпионов
Гронинген37
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт37
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар37
5
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна26
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
7
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II35
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
9 Аякс23
10 Спарта33
11 НЕК Неймеген33
12 Гоу Эхед Иглс33
13 НАК Бреда33
14 Хераклес32
15 Херенвен21
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле30
17
Зона вылета
Валвейк30
18
Зона вылета
Алмере Сити30

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