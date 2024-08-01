Херенвен - НАК Бреда 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
31 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - НАК Бреда, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|16.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 1
|04.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 0
|13.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|10.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|3
|5
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|Спарта
|3
|3
|11
|НЕК Неймеген
|3
|3
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|13
|НАК Бреда
|3
|3
|14
|Хераклес
|3
|2
|15
|Херенвен
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|3
|0