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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ньюкасл Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Ньюкасл Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
19.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур2 : 3
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур1 : 2
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
3
Лига чемпионов
Арсенал37
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Брентфорд36
6 Астон Вилла36
7 Борнмут35
8 Ноттингем Форест35
9 Тоттенхэм Хотспур24
10 Ньюкасл Юнайтед24
11 Фулхэм34
12 Челси23
13 Манчестер Юнайтед23
14 Вест Хэм Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Ипсвич Таун31
17 Вулверхэмптон31
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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