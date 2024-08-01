Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|3
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|11
|Фулхэм
|3
|4
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Ипсвич Таун
|3
|1
|17
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0