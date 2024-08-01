Насьонал - Фаренсе 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фаренсе, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|4
|9
|5
|Брага
|3
|7
|6
|Бенфика
|4
|7
|7
|Морейренсе
|4
|7
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|Боавишта
|4
|4
|11
|АВС
|4
|4
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0