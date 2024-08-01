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Насьонал - Фаренсе 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Насьонал
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фаренсе, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фаренсе
Фару
История личных встреч
13.02.2021Португалия - Примейра19-й турНасьонал2 : 3Фаренсе
27.09.2020Португалия - Примейра2-й турФаренсе0 : 1Насьонал
07.12.2019Португалия - Сегунда12-й турНасьонал1 : 0Фаренсе
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур1 : 0Насьонал
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турНасьонал1 : 6
10.08.2024Португалия — Примейра1-й тур1 : 1Насьонал
11.01.2024Кубок Португалии1/8 финала1 : 1 4 : 2Насьонал
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаНасьонал0 : 0 6 : 5
23.08.2024Португалия — Примейра3-й турФаренсе0 : 5
17.08.2024Португалия — Примейра2-й тур1 : 0Фаренсе
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турФаренсе1 : 2
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турФаренсе1 : 3
12.05.2024Португалия — Примейра33-й тур2 : 0Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара49
5 Брага37
6 Бенфика47
7 Морейренсе47
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 Боавишта44
11 АВС44
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Эштрела41
17
Зона вылета
Насьонал31
18
Зона вылета
Фаренсе30

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