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Сербия - Испания 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Сербия
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Испания, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Испания
1СербияврПредраг Райкович
13СербиязщМилош Велькович
4СербиязщНикола Миленкович
2СербиязщСтрахиня Павлович
20СербиязщКоста Неделькович
14СербиязщАндрия Живкович
17СербияпзИван Илич
22СербияпзСаша Лукич
19СербияпзЛазар Самарджич
21СербияпзСтефан Митрович
8СербиянпЛука Йович
1ИспанияврДавид Райя
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
16Испанияпз Родри
8ИспанияпзФабиан Руис
19ИспанияпзЛамин Ямаль
10ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзНико Уильямс
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
26.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Испания2 : 0Сербия
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 3-й тур0 : 0Сербия
20.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 2-й тур1 : 1Сербия
16.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 1-й турСербия0 : 1
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 3Сербия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Сербия
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФиналИспания2 : 1
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаИспания2 : 1
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаИспания2 : 1 ДВ
30.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаИспания4 : 1
24.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 3-й тур0 : 1Испания
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия00
2
1/4 финала
Шотландия00
3
Стыковая зона
Польша00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция00
2
1/4 финала
Италия00
3
Стыковая зона
Бельгия00
4
Зона вылета
Израиль00
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария00
2
1/4 финала
Испания00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Дания00
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2 Грузия00
3 Чехия00
4
Зона вылета
Албания00
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Англия00
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2 Австрия00
3 Казахстан00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Уэльс00
2 Турция00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Эстония00
2 Словакия00
3 Швеция00
4
Зона вылета
Азербайджан00
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2 Литва00
3 Румыния00
4
Зона вылета
Косово00
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2 Беларусь00
3 Болгария00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Латвия00
2 Армения00
3 Северная Македония00
4
Зона вылета
Фарерские острова00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2 Сан-Марино00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2 Мальта00
3 Андорра00

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