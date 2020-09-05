Сербия - Испания 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Испания, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Испания
|1
|вр
|Предраг Райкович
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|2
|зщ
|Страхиня Павлович
|20
|зщ
|Коста Неделькович
|14
|зщ
|Андрия Живкович
|17
|пз
|Иван Илич
|22
|пз
|Саша Лукич
|19
|пз
|Лазар Самарджич
|21
|пз
|Стефан Митрович
|8
|нп
|Лука Йович
|1
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|10
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Драган Стойкович
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|26.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|2 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Финал
|2 : 1
|09.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Польша
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Италия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Израиль
|0
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Дания
|0
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Албания
|0
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|0
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
|2
|Австрия
|0
|0
|3
|Казахстан
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэльс
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эстония
|0
|0
|2
|Словакия
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|0
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Беларусь
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Латвия
|0
|0
|2
|Армения
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Андорра
|0
|0