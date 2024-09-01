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Ирландия - Греция 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
10 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ирландия
Греция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Греция, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Греция
Главные тренеры
ИсландияХеймир Хадльгримссон
СербияИван Йованович
История личных встреч
13.10.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа B. 7-й турИрландия0 : 2Греция
16.06.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1Ирландия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Ирландия0 : 1Греция
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Ирландия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрландия2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турГреция3 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 2Греция
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1Греция
26.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть C. Финал0 : 0 4 : 2Греция
21.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть C. 1/2 финалаГреция5 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия11
2 Словения11
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия13
2 Уэльс11
3 Турция11
4
Зона вылета
Черногория10
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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