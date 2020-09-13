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Арока - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
13 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Арока
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
4 Уругвай зщ Matias Rocha
73 Португалия зщ Шику Ламба
26 Бразилия зщ Веверсон
21 Япония пз Таити Фукуи
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания пз Хасон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
22 Испания нп Пабло Госальбес
39 Португалия нп Энрике Араужу
1 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
57 Португалия пз Джовани Кенда
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Арока0 : 3Спортинг
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Арока
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1Арока
24.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Арока1 : 2Спортинг
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Арока1 : 0Спортинг
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Спортинг2 : 0Арока
02.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. 1-й тур Спортинг1 : 0Арока
06.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 0Арока
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 0Арока
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Арока1 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 1Арока
12.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Арока0 : 1
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Арока1 : 3
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 5Спортинг
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 6Спортинг
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг412
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе47
9 Риу Аве46
10 Жил Висенте45
11 Насьонал44
12 АВС44
13 Боавишта44
14 Арока43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

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