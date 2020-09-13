Арока - Спортинг 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
13 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|4
|зщ
|Matias Rocha
|73
|зщ
|Шику Ламба
|26
|зщ
|Веверсон
|21
|пз
|Таити Фукуи
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|пз
|Хасон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|22
|нп
|Пабло Госальбес
|39
|нп
|Энрике Араужу
|1
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|4
|7
|9
|Риу Аве
|4
|6
|10
|Жил Висенте
|4
|5
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|АВС
|4
|4
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Арока
|4
|3
|15
|Каза Пия
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0