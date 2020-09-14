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Эмполи - Ювентус 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Эмполи
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
17 Норвегия нп Ола Сольбаккен
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
26 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус1 : 1Эмполи
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи0 : 2Ювентус
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Эмполи4 : 1Ювентус
21.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Ювентус4 : 0Эмполи
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи2 : 3Ювентус
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус0 : 1Эмполи
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус1 : 0Эмполи
27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи1 : 2Ювентус
25.02.2017 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус2 : 0Эмполи
02.10.2016 Италия - Серия А 7-й тур Эмполи0 : 3Ювентус
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Эмполи
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Эмполи
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Эмполи0 : 0
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Эмполи4 : 1
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Эмполи2 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус0 : 0
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 3Ювентус
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Ювентус
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ювентус2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Ювентус37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Наполи36
7 Эмполи35
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Лечче33
14 Кальяри32
15 Рома32
16 Милан32
17 Монца32
18
Зона вылета
Болонья32
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо31

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