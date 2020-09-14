Эмполи - Ювентус 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Ювентус, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Ювентус
Турин
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|17
|нп
|Ола Сольбаккен
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|26
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|21.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 0
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|02.10.2016
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|3
|6
|7
|Эмполи
|3
|5
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Лечче
|3
|3
|14
|Кальяри
|3
|2
|15
|Рома
|3
|2
|16
|Милан
|3
|2
|17
|Монца
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|3
|1