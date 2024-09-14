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Осер - Монако 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Осер
Монако

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Монако
Монако
16 Гвиана вр Донован Леон
26 Франция зщ Поль Жоли
4 Бразилия зщ Жубал
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
97 Мадагаскар пз Райан Равелсон
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
9 Канада нп Тео Бэр
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
88 Франция пз Сунгуту Магасса
9 США пз Фоларин Балогун
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 2Осер
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Осер2 : 3Монако
15.01.2011 Франция - Лига 1 20-й тур Осер1 : 1Монако
29.08.2010 Франция - Лига 1 4-й тур Монако2 : 0Осер
29.03.2010 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 0Осер
21.11.2009 Франция - Лига 1 14-й тур Осер2 : 0Монако
02.05.2009 Франция - Лига 1 34-й тур Монако0 : 1Осер
29.11.2008 Франция - Лига 1 16-й тур Осер0 : 1Монако
10.05.2008 Франция - Лига 1 37-й тур Монако3 : 0Осер
22.12.2007 Франция - Лига 1 19-й тур Осер1 : 0Монако
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Осер
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Осер
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Осер2 : 1
17.05.2024 Франция - Лига 2 38-й тур Осер4 : 1
10.05.2024 Франция - Лига 2 37-й тур 0 : 0Осер
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Монако1 : 1
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 0 : 2Монако
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Монако1 : 0
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Монако
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Лиги 1: «Осер» — «Монако». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Марсель37
3
Лига чемпионов
Нант37
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс37
5
Лига Европы
Монако37
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль36
7 Гавр36
8 Ницца34
9 Страсбург34
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Осер33
14 Лион33
15 Тулуза32
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже30
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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