Осер - Монако 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монако, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Монако
Монако
|16
|вр
|Донован Леон
|26
|зщ
|Поль Жоли
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|97
|пз
|Райан Равелсон
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|9
|нп
|Тео Бэр
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 2
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|02.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|22.12.2007
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Лиги 1: «Осер» — «Монако». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|3
|6
|7
|Гавр
|3
|6
|8
|Ницца
|3
|4
|9
|Страсбург
|3
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Осер
|3
|3
|14
|Лион
|3
|3
|15
|Тулуза
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0