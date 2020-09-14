Фрайбург - Бохум 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|10
|пз
|Дани де Вит
|33
|нп
|Филипп Хофман
|9
|нп
|Мирон Боадю
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|26.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|03.04.2010
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0