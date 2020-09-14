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Фрайбург - Бохум 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
21ГерманияврФлориан Мюллер
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
34ГерманияпзМерлин Рёль
32ИталияпзВинченцо Грифо
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
13ХорватиязщЯков Медич
4СербиязщЭрхан Машович
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
19СловакияпзМатуш Беро
10НидерландыпзДани де Вит
33ГерманиянпФилипп Хофман
9НидерландынпМирон Боадю
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 2Фрайбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1Бохум
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБохум0 : 2Фрайбург
26.08.2022Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 0Бохум
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турФрайбург3 : 0Бохум
02.03.2022Кубок Германии1/4 финалаБохум1 : 2 ДВФрайбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турБохум2 : 1Фрайбург
05.02.2016Германия - Вторая Бундеслига20-й турБохум2 : 0Фрайбург
15.08.2015Германия - Вторая Бундеслига3-й турФрайбург1 : 3Бохум
03.04.2010Германия - Бундеслига29-й турФрайбург1 : 1Бохум
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Фрайбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турФрайбург3 : 1
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Фрайбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Фрайбург
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 1
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБохум0 : 2
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 0Бохум
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 0Бохум
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 6Бохум
27.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матч0 : 3 5 : 6Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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