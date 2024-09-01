НАК Бреда - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
14 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фортуна, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фортуна
Ситтард-Гелен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|7
|пз
|Мэттью Гарбетт
|11
|пз
|Рауль Паула
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|14
|зщ
|Родриго Гут
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|28
|пз
|Йосип Митрович
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|21.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|16.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|16.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|4
|8
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|3
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0