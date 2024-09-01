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НАК Бреда - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
14 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
НАК Бреда
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фортуна, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фортуна
Ситтард-Гелен
99ПольшаврДаниэль Белица
25НидерландызщCherrion Valerius
5БельгиязщЯн ван ден Берг
4НидерландызщБой Кемпер
2НидерландызщБойд Люкассен
12АвстрияпзЛео Граймль
16АвстралияпзМаксимильен Балар
39ЧехияпзДоминик Яношек
7Новая ЗеландияпзМэттью Гарбетт
11ГерманияпзРауль Паула
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
14БразилиязщРодриго Гут
4БельгиязщШон Адевойе
12ПортугалияпзИву Пинту
35НидерландыпзМитчелл Дейкс
32ФранцияпзRosier Loreintz
28ХорватияпзЙосип Митрович
10ХорватияпзАлен Халилович
11ФранцияпзMakan Aiko
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
7ШвециянпКристоффер Петерсон
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
21.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна2 : 1НАК Бреда
16.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турНАК Бреда2 : 3Фортуна
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур4 : 0НАК Бреда
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турНАК Бреда1 : 2
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турНАК Бреда2 : 1
09.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур4 : 1НАК Бреда
31.10.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0НАК Бреда
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турФортуна0 : 3
16.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турФортуна3 : 0
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 2Фортуна
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур0 : 0Фортуна
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турФортуна1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен412
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген48
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте34
12 Аякс23
13 ПЕК Зволле43
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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