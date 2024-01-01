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Герта - Фортуна 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
15 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Герта
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фортуна, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
21.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Герта2 : 2Фортуна
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна1 : 0Герта
28.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Фортуна3 : 3Герта
04.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта3 : 1Фортуна
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Герта1 : 2Фортуна
10.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Фортуна4 : 1Герта
15.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна2 : 2Герта
10.05.2012 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Герта1 : 2Фортуна
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 4Герта
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Герта2 : 0
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 5Герта
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Герта
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Герта1 : 2
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 0
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Фортуна
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 0
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ513
2
Повышение
Ганновер-96510
3
Плей-офф за повышение
Фортуна410
4 Падерборн 0759
5 Гройтер Фюрт48
6 Магдебург48
7 Кёльн47
8 Гамбург47
9 Герта47
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг45
13 Шальке-0454
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Дармштадт 9852
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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