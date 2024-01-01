Герта - Фортуна 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
15 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фортуна, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|21.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|28.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 3
|04.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|15.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 2
|10.05.2012
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|5
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|4
|10
|4
|Падерборн 07
|5
|9
|5
|Гройтер Фюрт
|4
|8
|6
|Магдебург
|4
|8
|7
|Кёльн
|4
|7
|8
|Гамбург
|4
|7
|9
|Герта
|4
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|5
|7
|11
|Нюрнберг
|5
|7
|12
|Эльверсберг
|4
|5
|13
|Шальке-04
|5
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|5
|1