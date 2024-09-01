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Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
1ИталияврГульельмо Викарио
23ИспаниязщПедро Порро
17АргентиназщКристиан Ромеро
37НидерландызщМикки ван де Вен
13ИталиязщДестини Удоджи
8МалипзИв Биссума
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
21ШвециянпДеян Кулушевски
22УэльснпБреннан Джонсон
19АнглиянпДоминик Соланке
7Южная КореянпСон Хын Мин
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
20НорвегиязщКристоффер Аер
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
14ПортугалияпзФабиу Карвалью
24ДаниянпМиккель Дамсгор
19КамеруннпБрайан Мбемо
7ГерманиянпКевин Шейд
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
ДанияТомас Франк
История личных встреч
31.01.2024Англия - Премьер-лига22-й турТоттенхэм Хотспур3 : 2Брентфорд
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турТоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турБрентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022Англия - Премьер-лига34-й турБрентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021Англия - Премьер-лига14-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021Англия - Кубок лиги1/2 финалаТоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турТоттенхэм Хотспур0 : 1
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 1Тоттенхэм Хотспур
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турТоттенхэм Хотспур4 : 0
19.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундБрентфорд3 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 1Брентфорд
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турБрентфорд3 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 1Брентфорд
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 0Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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