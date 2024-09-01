Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|7
|нп
|Кевин Шейд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Томас Франк
История личных встреч
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0