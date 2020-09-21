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Ювентус - Наполи 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
21 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ювентус
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Бразилия зщ Данило
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
21 Италия нп Маттео Политано
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Антонио Конте
История личных встреч
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Наполи2 : 1Ювентус
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус1 : 0Наполи
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Ювентус0 : 1Наполи
13.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Наполи5 : 1Ювентус
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус1 : 1Наполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Наполи2 : 1Ювентус
07.04.2021 Италия - Серия А 3-й тур Ювентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус3 : 1
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Ювентус
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус0 : 0
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 3Ювентус
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 4Наполи
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Наполи2 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Наполи3 : 0
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 0Наполи
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Наполи0 : 0 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе410
2
Лига чемпионов
Наполи49
3
Лига чемпионов
Эмполи59
4
Лига чемпионов
Интер М48
5
Лига Европы
Ювентус48
6
Квалификация Лиги конференций
Торино48
7 Лацио47
8 Верона46
9 Аталанта46
10 Милан45
11 Дженоа45
12 Парма44
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Монца43
16 Рома43
17 Болонья43
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Кальяри52
20
Зона вылета
Венеция41

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