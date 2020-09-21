Ювентус - Наполи 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
21 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Данило
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Антонио Конте
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Эмполи
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Верона
|4
|6
|9
|Аталанта
|4
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|4
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Монца
|4
|3
|16
|Рома
|4
|3
|17
|Болонья
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1