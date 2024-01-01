Гремио - Фламенго 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2024 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 27-й тур
Перерыв
1 : 1
- 12'1:0Франко Кристальдо
0'
45'
90'
- 25'1:1Matheus Gonçalves Martins
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Фламенго, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Фламенго
Рио-де-Жанейро
|1
|вр
|Агустин Маркесин
|18
|зщ
|Joao Pedro
|53
|зщ
|Gustavo Martins
|4
|зщ
|Вальтер Каннеман
|6
|зщ
|Рейналдо
|20
|пз
|Матиас Вильясанти
|17
|пз
|Dodi
|10
|пз
|Франко Кристальдо
|11
|пз
|Мигель Монсальве
|22
|нп
|Мартин Брейтуэйт
|7
|нп
|Йеферсон Сотельдо
|25
|вр
|Матеус Кунья
|43
|зщ
|Уэсли Винисиус Франка Лима
|23
|зщ
|Давид Луис
|33
|зщ
|Cleiton
|6
|зщ
|Айртон
|29
|пз
|Аллан
|52
|пз
|Evertton Araujo
|37
|пз
|Карлос Алькарас
|19
|нп
|Лорран
|20
|нп
|Matheus Gonçalves Martins
|22
|нп
|Carlinhos
История личных встреч
|14.06.2024
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|12.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|24.11.2021
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|20.09.2021
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|29.01.2021
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|2 : 4
|20.08.2020
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|17.11.2019
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|24.10.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|03.10.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|15.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|25.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|21.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 4 : 2
|17.08.2024
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|20.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|26.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|27
|56
|2
|Палмейрас
|27
|53
|3
|Форталеза
|27
|52
|4
|Фламенго
|25
|45
|5
|Сан-Паулу
|26
|44
|6
|Баия
|27
|42
|7
|Крузейро
|26
|41
|8
|Интернасьонал
|24
|38
|9
|Атлетико Минейро
|25
|36
|10
|Васко да Гама
|26
|35
|11
|Жувентуде
|27
|32
|12
|Ред Булл Брагантино
|26
|31
|13
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|30
|14
|Гремио
|24
|28
|15
|Витория
|27
|28
|16
|Крисиума
|25
|28
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Флуминенсе
|26
|27
| 19
Зона вылета
|Куяба
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|27
|18