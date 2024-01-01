01:30 ()
Свернуть список

Гремио - Фламенго 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2024 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 27-й тур
Гремио
Перерыв
1 : 1
Фламенго

  • 12'
    1:0
    Франко Кристальдо
0'
45'
90'
  • 25'
    1:1
    Matheus Gonçalves Martins
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Фламенго, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1АргентинаврАгустин Маркесин
18Бразилиязщ Joao Pedro
53Бразилиязщ Gustavo Martins
4АргентиназщВальтер Каннеман
6Бразилиязщ Рейналдо
20ПарагвайпзМатиас Вильясанти
17Бразилияпз Dodi
10АргентинапзФранко Кристальдо
11КолумбияпзМигель Монсальве
22ДаниянпМартин Брейтуэйт
7ВенесуэланпЙеферсон Сотельдо
25БразилияврМатеус Кунья
43БразилиязщУэсли Винисиус Франка Лима
23БразилиязщДавид Луис
33Бразилиязщ Cleiton
6Бразилиязщ Айртон
29Бразилияпз Аллан
52БразилияпзEvertton Araujo
37АргентинапзКарлос Алькарас
19Бразилиянп Лорран
20БразилиянпMatheus Gonçalves Martins
22Бразилиянп Carlinhos
История личных встреч
14.06.2024 Бразилия - Серия А 8-й тур Фламенго2 : 1Гремио
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Гремио3 : 2Фламенго
12.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Фламенго3 : 0Гремио
24.11.2021 Бразилия - Серия А 2-й тур Гремио2 : 2Фламенго
20.09.2021 Бразилия - Серия А 21-й тур Фламенго0 : 1Гремио
29.01.2021 Бразилия - Серия А 23-й тур Гремио2 : 4Фламенго
20.08.2020 Бразилия - Серия А 4-й тур Фламенго1 : 1Гремио
17.11.2019 Бразилия - Серия А 33-й тур Гремио0 : 1Фламенго
24.10.2019 Кубок Либертадорес - 2019 1/2 финала. 1-й матч Фламенго5 : 0Гремио
03.10.2019 Кубок Либертадорес - 2019 1/2 финала. 2-й матч Гремио1 : 1Фламенго
15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 2 : 2Гремио
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Гремио2 : 3
25.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур 0 : 1Гремио
21.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1 4 : 2Гремио
17.08.2024 Бразилия - Серия А 23-й тур Гремио0 : 2
20.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Фламенго0 : 1
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Фламенго1 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 1Фламенго
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Фламенго2 : 1
23.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Фламенго
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого2756
2 Палмейрас2753
3 Форталеза2752
4 Фламенго2545
5 Сан-Паулу2644
6 Баия2742
7 Крузейро2641
8 Интернасьонал2438
9 Атлетико Минейро2536
10 Васко да Гама2635
11 Жувентуде2732
12 Ред Булл Брагантино2631
13 Атлетико Паранаэнсе2430
14 Гремио2428
15 Витория2728
16 Крисиума2528
17
Зона вылета
Коринтианс2728
18
Зона вылета
Флуминенсе2627
19
Зона вылета
Куяба2522
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе2718

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close