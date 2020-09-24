Лечче - Сассуоло 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сассуоло, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Лука Готти
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|21.09.2024
|Италия — Серия B
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия B
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия B
|4-й тур
|1 : 4
|27.08.2024
|Италия — Серия B
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия B
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|24.09
| Кальяри
Кремонезе
|24.09
| Торино
Эмполи
|24.09
| Пиза
Чезена
|25.09
| Удинезе
Салернитана
|25.09
| Дженоа
Сампдория
|25.09
| Монца
Брешия
|26.09
| Наполи
Палермо
|26.09
1/8 финала
Аталанта
|04.12
| Рома
Genoa/Sampdoria
|04.12
Лацио
|04.12
| Фиорентина
Torino/Empoli
|04.12
Болонья
|04.12
| Милан
Lecce/Sassuolo
|04.12
| Ювентус
Cagliari/Cremonese
|04.12
Интер М
|04.12