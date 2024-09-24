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Дженоа - Сампдория 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Дженоа
Сампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сампдория, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Андреа Пирло
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
30.04.2022 Италия - Серия А 35-й тур Сампдория1 : 0Дженоа
10.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Дженоа1 : 3Сампдория
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа1 : 1Сампдория
26.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Сампдория1 : 3Дженоа
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Сампдория1 : 1Дженоа
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Сампдория1 : 2Дженоа
14.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Дженоа0 : 1Сампдория
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Сампдория2 : 0Дженоа
25.11.2018 Италия - Серия А 13-й тур Дженоа1 : 1Сампдория
07.04.2018 Италия - Серия А 31-й тур Сампдория0 : 0Дженоа
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 0Дженоа
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Дженоа0 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Дженоа
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа2 : 2
21.09.2024 Италия — Серия B 6-й тур Сампдория1 : 0
15.09.2024 Италия — Серия B 5-й тур 2 : 1Сампдория
31.08.2024 Италия — Серия B 4-й тур Сампдория0 : 0
27.08.2024 Италия — Серия B 3-й тур 3 : 2Сампдория
24.08.2024 Италия — Серия B 2-й тур Сампдория0 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
24.09
Пиза
Чезена
25.09
Удинезе
Салернитана
25.09
Дженоа
Сампдория
25.09
Монца
Брешия
26.09
Наполи
Палермо
26.09
1/8 финала
Милан
Сассуоло
04.12
Ювентус
Кальяри
04.12
Аталанта
04.12
Рома
Genoa/Sampdoria
04.12
Лацио
04.12
Фиорентина
Torino/Empoli
04.12
Болонья
04.12
Интер М
04.12

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