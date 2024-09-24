Дженоа - Сампдория 25 Сентября прямая трансляция
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сампдория, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Андреа Пирло
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|10.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 3
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|26.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|1 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия B
|6-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия B
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия B
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2024
|Италия — Серия B
|3-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия B
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|24.09
| Пиза
Чезена
|25.09
| Удинезе
Салернитана
|25.09
| Дженоа
Сампдория
|25.09
| Монца
Брешия
|26.09
| Наполи
Палермо
|26.09
1/8 финала
| Милан
Сассуоло
|04.12
| Ювентус
Кальяри
|04.12
Аталанта
|04.12
| Рома
Genoa/Sampdoria
|04.12
Лацио
|04.12
| Фиорентина
Torino/Empoli
|04.12
Болонья
|04.12
Интер М
|04.12