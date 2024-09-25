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Нафтан - Неман 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
25 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Нафтан
Неман

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Неман, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Неман
Гродно
История личных встреч
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 1Нафтан
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман6 : 1Нафтан
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан0 : 3Неман
24.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан2 : 1 ДВНеман
17.09.2017 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан3 : 2Неман
11.05.2017 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман2 : 1Нафтан
27.11.2016 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман0 : 1Нафтан
02.07.2016 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан2 : 0Неман
18.10.2015 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 2Неман
17.06.2015 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман3 : 1Нафтан
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Нафтан
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Нафтан3 : 6
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 2
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Нафтан
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Неман
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Неман
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 4Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2146
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2241
5 Витебск2232
6 Арсенал2232
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2228
11 БАТЭ2227
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2016
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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