Нафтан - Неман 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
25 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Неман, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Неман
Гродно
История личных встреч
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|6 : 1
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|24.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|11.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|02.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|18.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|17.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|19
|44
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|22
|41
|5
|Витебск
|22
|32
|6
|Арсенал
|22
|32
|7
|Слуцк
|22
|31
|8
|Гомель
|22
|31
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|Ислочь
|22
|28
|11
|БАТЭ
|22
|27
|12
|Сморгонь
|21
|20
|13
|Минск
|22
|19
|14
|Нафтан
|20
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|22
|0