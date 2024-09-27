Локомотив М - Спартак М 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Деян Станкович
История личных встреч
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|4 : 2
|22.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|9
|21
|4
|Динамо М
|9
|17
|5
|Спартак М
|9
|16
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|9
|12
|8
|Рубин
|10
|12
|9
|Крылья Советов
|9
|10
|10
|Динамо Мх
|9
|10
|11
|Пари Нижний Новгород
|10
|10
|12
|Акрон
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Химки
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Факел
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|9
|6