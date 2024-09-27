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Локомотив М - Спартак М 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М0 : 2Спартак М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2Локомотив М
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
22.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М0 : 1Спартак М
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 2Спартак М
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М1 : 0Локомотив М
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Спартак М1 : 1Локомотив М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М0 : 0
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Локомотив М
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 2Локомотив М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 1 : 5Локомотив М
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 4Локомотив М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М0 : 1
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 4 : 2Спартак М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Спартак М4 : 1
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин1012
9 Крылья Советов910
10 Динамо Мх910
11 Пари Нижний Новгород1010
12 Акрон98
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат96

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