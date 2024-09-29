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Рома - Венеция 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Рома
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Венеция, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Венеция
Венеция
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
3Испаниязщ Анхелиньо
61ИталияпзНикколо Писилли
4ИталияпзБриан Кристанте
35ИталияпзТоммазо Бальданци
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11УкраинанпАртём Довбик
1ФинляндияврЕссе Йоронен
4НидерландызщДжей Идзес
30АвстриязщМихаэль Свобода
33ХорватиязщМарин Шверко
27ИталиязщАнтонио Кандела
7ИталиязщФранческо Дзампано
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
6СШАпзДжанлука Бузио
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ХорватияИван Юрич
ХорватияИван Юрич
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
14.05.2022Италия - Серия А37-й турРома1 : 1Венеция
07.11.2021Италия - Серия А12-й турВенеция3 : 2Рома
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турРома1 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур1 : 1Рома
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур0 : 0Рома
25.08.2024Италия — Серия А2-й турРома1 : 2
21.09.2024Италия — Серия А5-й турВенеция2 : 0
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур4 : 0Венеция
30.08.2024Италия — Серия А3-й турВенеция0 : 1
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур0 : 0Венеция
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино511
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Наполи510
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи59
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче65
16 Комо55
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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