Рома - Венеция 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Венеция, которое состоится 29 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Венеция
Венеция
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|3
|зщ
|Анхелиньо
|61
|пз
|Никколо Писилли
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Иван Юрич
|Иван Юрич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Наполи
|5
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|5
|9
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2