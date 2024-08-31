РБ Лейпциг - Ювентус 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ювентус, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ювентус
Турин, Италия
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|пз
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|11
|пз
|Николас Гонсалес
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Марко Розе
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Штутгарт
|2
|1
| 23
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
|25
|Штурм
|1
|0
|26
|РБ Лейпциг
|1
|0
|27
|Жирона
|1
|0
|28
|Милан
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Янг Бойз
|1
|0
|32
|Брюгге
|1
|0
|33
|Слован Бр
|1
|0
|34
|Фейеноорд
|1
|0
|35
|Динамо З
|1
|0
|36
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0