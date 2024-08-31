01:35 ()
Свернуть список

РБ Лейпциг - Ювентус 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
РБ Лейпциг
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ювентус, которое состоится 02 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ювентус
Турин, Италия
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
10НидерландыпзХави Симонс
30СловенияпзБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
27ИталияпзАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
21ИталияпзНиколо Фаджоли
11АргентинапзНиколас Гонсалес
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 0РБ Лейпциг
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1РБ Лейпциг
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг0 : 0
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3РБ Лейпциг
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 3Ювентус
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЮвентус0 : 0
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус3 : 1
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 0Ювентус
01.09.2024Италия — Серия А3-й турЮвентус0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брест26
2
1/8 финала
Спарта П24
3
1/8 финала
Бавария13
4
1/8 финала
Селтик13
5
1/8 финала
Байер13
6
1/8 финала
Боруссия Д13
7
1/8 финала
Астон Вилла13
8
1/8 финала
Реал Мадрид13
9
Плей-офф
Ливерпуль13
10
Плей-офф
Ювентус13
11
Плей-офф
Спортинг13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Штутгарт21
23
Плей-офф
Црвена Звезда10
24
Плей-офф
Барселона10
25 Штурм10
26 РБ Лейпциг10
27 Жирона10
28 Милан10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Лилль10
31 Янг Бойз10
32 Брюгге10
33 Слован Бр10
34 Фейеноорд10
35 Динамо З10
36 Ред Булл Зальцбург20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close