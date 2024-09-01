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Сток Сити - Портсмут 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
02 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Сток Сити
Портсмут

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Портсмут, которое состоится 02 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
20.02.2010Англия - Премьер-лига27-й турПортсмут1 : 2Сток Сити
22.11.2009Англия - Премьер-лига13-й турСток Сити1 : 0Портсмут
27.10.2009Англия - Кубок лиги1/8 финалаПортсмут4 : 0Сток Сити
21.02.2009Англия - Премьер-лига26-й турСток Сити2 : 2Портсмут
05.10.2008Англия - Премьер-лига7-й турПортсмут2 : 1Сток Сити
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур2 : 0Сток Сити
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСток Сити1 : 3
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундСток Сити1 : 1 2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 0Сток Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур0 : 1Сток Сити
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турПортсмут0 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Портсмут
15.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турПортсмут0 : 3
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турПортсмут1 : 3
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 2Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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