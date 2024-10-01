Риу Аве - Фамаликан 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
04 Октября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 04 Октября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|19
|пз
|Кику Бондозу
|98
|пз
|Омар Ричардс
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|23
|пз
|Жил Диаш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|16.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|01.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|16.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|7
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|7
|12
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|АВС
|7
|8
|10
|Морейренсе
|7
|8
|11
|Жил Висенте
|7
|7
|12
|Риу Аве
|7
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1