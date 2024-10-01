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Риу Аве - Фамаликан 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
04 Октября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Риу Аве
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 04 Октября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
18 Бразилия вр Жонатан
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
2 Англия зщ Джонатан Панзо
19 Португалия пз Кику Бондозу
98 Англия пз Омар Ричардс
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Joao Novais
77 Португалия нп Фабиу Роналду
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
9 Бразилия нп Клэйтон
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
23 Португалия пз Жил Диаш
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
9 Испания нп Марио Гонсалес
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
16.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1Риу Аве
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Риу Аве2 : 1Фамаликан
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 1Риу Аве
01.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
16.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 0Риу Аве
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 4 : 0Риу Аве
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 2
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Риу Аве
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве1 : 0
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 0Риу Аве
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 0Фамаликан
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 1
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 1Фамаликан
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара715
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан712
8 Каза Пия78
9 АВС78
10 Морейренсе78
11 Жил Висенте77
12 Риу Аве77
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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