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Карлсруэ - Дармштадт 98 04 Октября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Карлсруэ
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Дармштадт 98, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
21.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Дармштадт 982 : 1Карлсруэ
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 2Дармштадт 98
15.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 982 : 2Карлсруэ
30.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ3 : 0Дармштадт 98
26.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 980 : 1Карлсруэ
01.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Карлсруэ3 : 4Дармштадт 98
16.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ2 : 0Дармштадт 98
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 980 : 1Карлсруэ
04.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 981 : 1Карлсруэ
11.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Карлсруэ0 : 1Дармштадт 98
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 4 : 4Карлсруэ
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Карлсруэ
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 0
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Карлсруэ
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 981 : 2
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 5Дармштадт 98
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 981 : 1
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 0Дармштадт 98
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Дармштадт 981 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Магдебург715
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ715
4 Ганновер-96713
5 Падерборн 07713
6 Гамбург712
7 Герта710
8 Кёльн79
9 Эльверсберг79
10 Гройтер Фюрт79
11 Кайзерслаутерн79
12 Ульм 184677
13 Шальке-0477
14 Нюрнберг77
15 Пройссен Мюнстер75
16
Стыковая зона
Дармштадт 9875
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян74

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