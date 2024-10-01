Карлсруэ - Дармштадт 98 04 Октября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
04 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Дармштадт 98, которое состоится 04 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|21.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|30.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|26.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 4
|16.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|04.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|11.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 4
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 5
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|7
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|7
|15
|4
|Ганновер-96
|7
|13
|5
|Падерборн 07
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Герта
|7
|10
|8
|Кёльн
|7
|9
|9
|Эльверсберг
|7
|9
|10
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|11
|Кайзерслаутерн
|7
|9
|12
|Ульм 1846
|7
|7
|13
|Шальке-04
|7
|7
|14
|Нюрнберг
|7
|7
|15
|Пройссен Мюнстер
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|7
|4