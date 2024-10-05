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Динамо М - ЦСКА 06 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо МЦСКА

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ЦСКА, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
СербияМарко Николич
История личных встреч
19.07.2024Россия — МФЛГруппа БДинамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024Россия — МФЛГруппа БЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турЦСКА2 : 3Динамо М
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо М2 : 1ЦСКА
09.07.2023BetBoom Братский КубокBetBoom Братский КубокДинамо М6 : 3ЦСКА
08.07.2023BetBoom Братский КубокBetBoom Братский КубокЦСКА0 : 5Динамо М
15.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЦСКА2 : 1Динамо М
13.11.2022МИР Российская Премьер-лига17-й турДинамо М2 : 1ЦСКА
08.10.2022МИР Российская Премьер-лига12-й турЦСКА1 : 1Динамо М
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М0 : 2
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турДинамо М2 : 3
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 1Динамо М
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 3Динамо М
22.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 2Динамо М
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА1 : 0
01.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й тур0 : 2ЦСКА
28.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турЦСКА3 : 0
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 1ЦСКА
21.09.2024МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей.«Динамо» — крайне неудобный соперник для ЦСКА ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1126
2 Краснодар1024
3 Локомотив М1024
4 Динамо М1020
5 Спартак М1119
6 ЦСКА1017
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1011
11 Пари Нижний Новгород1111
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Химки108
14
Стыковая зона
Оренбург117
15
Зона вылета
Факел106
16
Зона вылета
Ахмат116

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