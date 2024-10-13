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Чайка - КАМАЗ 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
Чайка
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - КАМАЗ, которое состоится 13 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 5 : 0Чайка
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Чайка0 : 1
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Чайка
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 1Чайка
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Чайка2 : 2
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ0 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1426
2
Повышение
Арсенал Т1325
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Черноморец1423
5 Балтика1321
6 Сочи1320
7 Нефтехимик1420
8 Родина1419
9 Ротор1318
10 Чайка1317
11 Енисей1417
12 СКА-Хабаровск1316
13 Сокол1415
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1314
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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