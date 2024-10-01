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Уругвай - Эквадор 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Уругвай
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Эквадор, которое состоится 16 Октября 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Эквадор
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Себастьян Беккасесе
История личных встреч
13.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 1Уругвай
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай1 : 0Эквадор
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор4 : 2Уругвай
17.06.2019 Кубок Америки — 2019 Группа C. 1-й тур Уругвай4 : 0Эквадор
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай2 : 1Эквадор
13.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Эквадор2 : 1Уругвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Эквадор1 : 0Уругвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Уругвай1 : 1Эквадор
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 17-й тур Эквадор1 : 2Уругвай
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 8-й тур Уругвай0 : 0Эквадор
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Уругвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 0 : 0Уругвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Уругвай0 : 0
02.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Уругвай1 : 1
14.07.2024 Кубок Америки — 2024 За 3-е место 2 : 2 3 : 4Уругвай
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Эквадор1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 0Эквадор
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Эквадор
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 0Эквадор
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай915
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Перу96
10 Чили95

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