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Вильярреал - Хетафе 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Вильярреал
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Хетафе, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
13ИспанияврДиего Конде
17ИспаниязщКико Фемения
4Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
3ИспаниязщРауль Альбиоль
23ИспаниязщСерхи Кардона
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
11МарокконпИльяс Ахомаш
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
15ФранциянпТьерно Барри
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
4ИспаниязщХуан Беррокаль
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
7ИспанияпзАлекс Сола
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
10ТурциянпБертуг Йылдырым
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Хетафе
30.09.2023Испания - Примера8-й турХетафе0 : 0Вильярреал
27.02.2023Испания - Примера23-й турВильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022Испания - Примера3-й турХетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022Испания - Примера32-й турХетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021Испания - Примера13-й турВильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 0Хетафе
08.11.2020Испания - Примера9-й турХетафе1 : 3Вильярреал
08.07.2020Испания - Примера35-й турХетафе1 : 3Вильярреал
21.12.2019Испания - Примера18-й турВильярреал1 : 0Хетафе
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 0Вильярреал
30.09.2024Испания — Примера8-й турВильярреал3 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 2Вильярреал
22.09.2024Испания — Примера6-й турВильярреал1 : 5
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 2Вильярреал
05.10.2024Испания — Примера9-й турХетафе1 : 1
28.09.2024Испания — Примера8-й турХетафе2 : 0
25.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Хетафе
22.09.2024Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1
18.09.2024Испания — Примера3-й тур2 : 1Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1015
7 Осасуна1015
8 Мальорка914
9 Райо Вальекано913
10 Сельта913
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья912
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Леганес98
17 Хетафе98
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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