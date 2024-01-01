Вильярреал - Хетафе 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Хетафе, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|19
|нп
|Николя Пепе
|15
|нп
|Тьерно Барри
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|7
|пз
|Алекс Сола
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 3
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 3
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|10
|15
|7
|Осасуна
|10
|15
|8
|Мальорка
|9
|14
|9
|Райо Вальекано
|9
|13
|10
|Сельта
|9
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|9
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Леганес
|9
|8
|17
|Хетафе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3