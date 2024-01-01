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Суонси Сити - Миллуолл 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Суонси Сити
Миллуолл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Миллуолл, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСуонси Сити0 : 1Миллуолл
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМиллуолл0 : 3Суонси Сити
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМиллуолл2 : 1Суонси Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 2Миллуолл
05.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМиллуолл0 : 1Суонси Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСуонси Сити0 : 0Миллуолл
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМиллуолл0 : 3Суонси Сити
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 1Миллуолл
30.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМиллуолл1 : 1Суонси Сити
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити0 : 1Миллуолл
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур0 : 0Суонси Сити
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 0Суонси Сити
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турСуонси Сити0 : 0
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 0Суонси Сити
29.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турСуонси Сити1 : 1
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турМиллуолл1 : 0
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турМиллуолл1 : 1
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур0 : 0Миллуолл
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 0Миллуолл
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турМиллуолл3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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