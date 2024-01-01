Суонси Сити - Миллуолл 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Миллуолл, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 1
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|05.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 3
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|30.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 1
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|11
|25
| 2
Повышение
|Бёрнли
|11
|22
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|11
|22
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|11
|19
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|11
|19
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|11
|19
|7
|Норвич Сити
|11
|17
|8
|Мидлсбро
|11
|17
|9
|Уотфорд
|11
|16
|10
|Бристоль Сити
|11
|15
|11
|Оксфорд Юнайтед
|11
|14
|12
|Дерби Каунти
|11
|14
|13
|Миллуолл
|11
|13
|14
|Суонси Сити
|11
|13
|15
|Халл Сити
|11
|13
|16
|Престон Норт Энд
|11
|13
|17
|Сток Сити
|11
|12
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|12
|19
|Лутон Таун
|11
|11
|20
|Кардифф Сити
|11
|11
|21
|Плимут Аргайл
|11
|11
| 22
Зона вылета
|Ковентри Сити
|11
|9
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|8
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|11
|8