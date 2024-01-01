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Плимут Аргайл - Престон Норт Энд 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Плимут Аргайл
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Престон Норт Энд, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Плимут Аргайл0 : 1Престон Норт Энд
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Престон Норт Энд2 : 1Плимут Аргайл
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 5 : 0Плимут Аргайл
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Плимут Аргайл2 : 1
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Плимут Аргайл3 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Престон Норт Энд3 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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