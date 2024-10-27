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КАМАЗ - Сочи 27 Октября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
КАМАЗСочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Сочи, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
02.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Сочи2 : 1КАМАЗ
06.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 34-й тур КАМАЗ2 : 0Сочи
04.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 14-й тур Сочи1 : 1КАМАЗ
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0КАМАЗ
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 0КАМАЗ
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 0Сочи
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сочи1 : 0
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сочи2 : 0
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1630
2
Повышение
Торпедо М1529
3
Стыковая зона
Арсенал Т1628
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1524
6 Черноморец1624
7 Ротор1522
8 СКА-Хабаровск1621
9 Нефтехимик1521
10 Енисей1620
11 Родина1519
12 Чайка1519
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Шинник1615
16
Зона вылета
Сокол1515
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень169

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