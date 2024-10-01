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Ривер Плейт - Атлетико Минейро 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч
Ривер Плейт
Атлетико Минейро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Атлетико Минейро, которое состоится 30 Октября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
История личных встреч
23.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Атлетико Минейро3 : 0Ривер Плейт
19.08.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/4 финала. 2-й матч Атлетико Минейро3 : 0Ривер Плейт
12.08.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/4 финала. 1-й матч Ривер Плейт0 : 1Атлетико Минейро
26.10.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 19-й тур 0 : 0Ривер Плейт
23.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Атлетико Минейро3 : 0Ривер Плейт
19.10.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 18-й тур Ривер Плейт1 : 1
07.10.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур 0 : 0Ривер Плейт
30.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур Ривер Плейт0 : 1
27.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур Атлетико Минейро1 : 3
23.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Атлетико Минейро3 : 0Ривер Плейт
17.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур 1 : 1Атлетико Минейро
10.10.2024 Бразилия - Серия А 6-й тур Атлетико Минейро2 : 1
05.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур Атлетико Минейро2 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 1 : 0
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 2 : 0
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 0 : 0
1/2 финала
Команда12
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
3 : 0 30.10
Команда12
Ботафого
Пеньяроль
5 : 0 31.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
01.12

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