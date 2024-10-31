Рома - Торино 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 31 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|59
|пз
|Никола Залевски
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Адам Масина
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|77
|пз
|Кароль Линетты
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|17.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|10
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|10
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6