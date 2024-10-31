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Рома - Торино 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Рома
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 31 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Испания зщ Анхелиньо
19 Турция зщ Зеки Челик
17 Франция пз Ману Коне
4 Италия пз Бриан Кристанте
59 Польша пз Никола Залевски
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
5 Марокко зщ Адам Масина
27 Косово зщ Мергим Войвода
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
10 Хорватия пз Никола Влашич
77 Польша пз Кароль Линетты
28 Италия пз Самуэле Риччи
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Рома3 : 2Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Рома
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Торино0 : 1Рома
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Рома1 : 1Торино
20.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Торино0 : 3Рома
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Рома1 : 0Торино
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Торино3 : 1Рома
17.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Рома3 : 1Торино
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Торино2 : 3Рома
05.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Рома0 : 2Торино
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 5 : 1Рома
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Рома1 : 0
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Рома0 : 1
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Рома
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 0Рома
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Торино1 : 0
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 2Торино
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 2Торино
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Торино2 : 3
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе1016
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан914
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи1011
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона109
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа96

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