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Болонья - Лечче 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
02 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Болонья
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лечче, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Лечче
Лечче
34 Италия вр Федерико Равалья
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
15 Италия зщ Николо Казале
33 Испания зщ Хуан Миранда
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
7 Италия нп Риккардо Орсолини
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Лука Готти
История личных встреч
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Болонья4 : 0Лечче
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лечче1 : 1Болонья
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3Болонья
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Болонья2 : 0Лечче
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Болонья3 : 2Лечче
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Лечче2 : 3Болонья
05.02.2012 Италия - Серия А 22-й тур Лечче0 : 0Болонья
18.09.2011 Италия - Серия А 3-й тур Болонья0 : 2Лечче
13.03.2011 Италия - Серия А 29-й тур Лечче0 : 1Болонья
06.11.2010 Италия - Серия А 10-й тур Болонья2 : 0Лечче
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 2Болонья
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 0Болонья
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Болонья
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Болонья0 : 0
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0Болонья
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Лечче1 : 0
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Лечче
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Аталанта1019
4
Лига чемпионов
Фиорентина1019
5
Лига Европы
Лацио1019
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1018
7 Удинезе1016
8 Милан914
9 Торино1014
10 Рома1013
11 Болонья912
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа106

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