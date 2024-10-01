Болонья - Лечче 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
02 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лечче, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Лечче
Лечче
|34
|вр
|Федерико Равалья
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Лука Готти
История личных встреч
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.09.2011
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|13.03.2011
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|06.11.2010
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лацио
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Удинезе
|10
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|10
|14
|10
|Рома
|10
|13
|11
|Болонья
|9
|12
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6