Хераклес - НАК Бреда 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НАК Бреда, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|15
|пз
|Энес Махмутович
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|11
|пз
|Рауль Паула
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|77
|нп
|Лео Сауэр
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 1
|25.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 3
|04.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|6 : 1
|01.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|21-й тур
|1 : 2
|05.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|16.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|5-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|10
|12
|11
|Спарта
|10
|11
|12
|Херенвен
|10
|11
|13
|НЕК Неймеген
|10
|10
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Хераклес
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1