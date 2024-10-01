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Хераклес - НАК Бреда 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Хераклес
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НАК Бреда, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
13 Чехия пз Ян Жамбурек
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
8 Германия пз Марио Энгельс
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
19 Канада пз Luka Kulenović
24 Словакия нп Ivan Mesik
29 Израиль нп Суф Подгоряну
99 Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
15 Люксембург пз Энес Махмутович
16 Австралия пз Максимильен Балар
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
11 Германия пз Рауль Паула
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
77 Словакия нп Лео Сауэр
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес1 : 0НАК Бреда
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур НАК Бреда6 : 1Хераклес
25.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес2 : 1НАК Бреда
25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда1 : 3Хераклес
04.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Хераклес6 : 1НАК Бреда
01.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 21-й тур Хераклес1 : 2НАК Бреда
05.10.2013 Нидерланды - Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 1Хераклес
16.02.2013 Нидерланды - Эредивизия 23-й тур НАК Бреда1 : 1Хераклес
16.09.2012 Нидерланды - Эредивизия 5-й тур Хераклес2 : 1НАК Бреда
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Хераклес
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 5 : 0Хераклес
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес3 : 4
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 4 : 1Хераклес
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес2 : 1
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 1НАК Бреда
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур НАК Бреда4 : 1
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2НАК Бреда
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 0
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Аякс922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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