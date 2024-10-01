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Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Сандерленд
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Сандерленд
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Сандерленд2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 0 1 : 3Сандерленд
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сандерленд1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Сандерленд
10.02.2015 Англия - Премьер-лига 25-й тур Сандерленд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2014 Англия - Премьер-лига 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Сандерленд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Сандерленд2 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 2Сандерленд
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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