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Персеполис - Аль-Гарафа 04 Ноября прямая трансляция

04 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур
Персеполис
Аль-Гарафа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Персеполис - Аль-Гарафа, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Персеполис
Тегеран, Иран
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Гарридо
История личных встреч
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 0Персеполис
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Персеполис1 : 1
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 0Персеполис
05.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 6-й тур Персеполис1 : 2
27.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 5-й тур 0 : 0Персеполис
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур Аль-Гарафа1 : 2
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Гарафа4 : 2
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 3 : 0Аль-Гарафа
13.08.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК 2-й квалификационный раунд Аль-Гарафа1 : 0
07.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Раунд плей-офф Аль-Гарафа0 : 1 ДВ
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль39
2
1/8 финала
Аль-Ахли39
3
1/8 финала
Аль-Садд37
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл36
6
1/8 финала
Эстегляль33
7
1/8 финала
Аль-Гарафа33
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Персеполис31
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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