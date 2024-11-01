Спартак М - Ростов 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Ненад Сакич (и.о.)
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|07.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|0 : 3
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|0 : 0 1 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 3
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.