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Спартак М - Ростов 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак МРостов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ростов, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Сербия Ненад Сакич (и.о.)
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4Ростов
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0Ростов
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0Спартак М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5Спартак М
07.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Спартак М0 : 3Ростов
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М2 : 1Ростов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1Ростов
02.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Ростов0 : 0 1 : 2Спартак М
11.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов4 : 2Спартак М
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ростов3 : 2Спартак М
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Спартак М
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 3
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Спартак М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 0 : 1Спартак М
01.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов2 : 3
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Ростов2 : 2 7 : 8
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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