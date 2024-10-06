Динамо Мх - Оренбург 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
09 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Оренбург, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Ильшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Зенит
|14
|33
|3
|Локомотив М
|14
|31
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Акрон
|14
|16
|9
|Пари Нижний Новгород
|14
|15
|10
|Ростов
|14
|14
|11
|Динамо Мх
|14
|12
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|14
|8