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Динамо Мх - Оренбург 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
09 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо Мх
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Оренбург, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Ильшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Динамо Мх
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо Мх1 : 1
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Динамо Мх
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург0 : 1
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Оренбург
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 1Оренбург
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Оренбург1 : 2
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Зенит1433
3 Локомотив М1431
4 Динамо М1427
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Акрон1416
9 Пари Нижний Новгород1415
10 Ростов1414
11 Динамо Мх1412
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1412
14
Стыковая зона
Факел1412
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург148

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