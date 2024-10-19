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Дерби Каунти - Плимут Аргайл 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Дерби Каунти
Плимут Аргайл

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Плимут Аргайл, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Дерби Каунти
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Дерби Каунти
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Дерби Каунти1 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Дерби Каунти
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Дерби Каунти
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Плимут Аргайл3 : 3
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 5 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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