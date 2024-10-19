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Портсмут - Престон Норт Энд 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Портсмут
Престон Норт Энд

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Престон Норт Энд, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Портсмут
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Портсмут
25.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Портсмут1 : 2
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 0Портсмут
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 2Портсмут
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Престон Норт Энд1 : 3
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Престон Норт Энд0 : 3
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Престон Норт Энд
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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