Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|10
|нп
|Конор Чаплин
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Киран Маккенна
История личных встреч
|22.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|18
|6
|Арсенал
|10
|18
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Астон Вилла
|10
|18
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|10
|Брентфорд
|11
|16
|11
|Борнмут
|11
|15
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4