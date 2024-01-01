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Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Косово вр Ариянет Мурич
18 Англия зщ Бен Джонсон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
10 Англия нп Конор Чаплин
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
22.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур3 : 0Ипсвич Таун
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ипсвич Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 3Ипсвич Таун
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ипсвич Таун0 : 2
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ипсвич Таун2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион1119
5
Лига Европы
Челси1018
6 Арсенал1018
7 Фулхэм1118
8 Астон Вилла1018
9 Тоттенхэм Хотспур1016
10 Брентфорд1116
11 Борнмут1115
12 Ньюкасл Юнайтед1015
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон1110
17 Кристал Пэлас117
18
Зона вылета
Вулверхэмптон116
19
Зона вылета
Ипсвич Таун105
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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