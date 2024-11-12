«Спартак» готов разорвать контракт с Жозе в декабре

Дата публикации: 12-11-2024

В «Спартаке» рассматривают вариант с досрочным прекращением сотрудничества с Виллианом Жозе. По данным «Metaratings», разорвать соглашение с бразильцем могут уже в декабре. Окончательное решение по будущему форварда останется за Деяном Станковичем, возглавляющим «красно-белых».



Ранее сообщалось, что карьера 32-летнего игрока может продолжиться в «Лас-Пальмасе», который проявляет к нему интерес.



Состав «Спартака» бразилец пополнил минувшим летом, заключив с москвичами соглашение, рассчитанное на 2 года. Однако проявить себя в новой команде ему пока не удается. С момента перехода в активе Виллиана Жозе 11 матчей (1 забитый гол).



Рыночный ценник на нападающего равняется 4 000 000 евро (Transfermarkt.de).