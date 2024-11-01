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Казахстан - Австрия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
14 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния);
Казахстан
Австрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Австрия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Австрия
12КазахстанврИгорь Шацкий
22КазахстанзщАлександр Марочкин
3КазахстанзщНуралы Алип
4КазахстанзщМарат Быстров
11КазахстанзщЯн Вороговский
8КазахстанпзАсхат Тагыберген
7КазахстанпзАслан Дарабаев
19КазахстанпзБактиёр Зайнутдинов
10КазахстанпзМаксим Самородов
17КазахстаннпАбат Аймбетов
9КазахстаннпБауыржан Исламхан
13АвстрияврПатрик Пенц
5АвстриязщСтефан Пош
4АвстриязщКевин Дансо
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщФилипп Мвене
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
20АвстрияпзКонрад Лаймер
18АвстрияпзРомано Шмид
19АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9АвстрияпзМарсель Забитцер
7АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турАвстрия4 : 0Казахстан
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 4-й турАвстрия4 : 0Казахстан
12.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа C. 3-й турКазахстан0 : 0Австрия
11.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 12-й турКазахстан0 : 0Австрия
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 2-й турАвстрия2 : 0Казахстан
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й турКазахстан0 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турАвстрия4 : 0Казахстан
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й тур3 : 0Казахстан
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й турКазахстан0 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 2Казахстан
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й турАвстрия5 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турАвстрия4 : 0Казахстан
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й тур2 : 1Австрия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й тур1 : 1Австрия
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаАвстрия1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций: Казахстан — Австрия. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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