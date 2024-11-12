Агент: не могу гарантировать, что Дивеев доиграет сезон в ЦСКА

Дата публикации: 12-11-2024

Весьма неожиданное заявление сделал Олег Еремин, работающий с Игорем Дивеевым. Агент сообщил, что защитником интересуется несколько клубов.



«Интерес к Игорю был и есть в настоящий момент, но многое будет определяться различными факторами. Можно ли сказать, что до конца сезона он не уйдет из ЦСКА? Не могу гарантировать этого», - цитирует Еремина ресурс «РБ Спорт».



«Армейцы» выкупили контракт Дивеева у «Уфы» в 2019 году, заплатив за него 1,5 млн евро.



Действующее соглашение 25-летнего цетрбека с московским клубом рассчитано до 2028 года. В этом сезоне Дивеев в 20 встречах за ЦСКА отметился 6 забитыми мячами.



Рыночная стоимость игрока сборной России составляет 7,5 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).