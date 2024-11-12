Журналист Моретто рассказал подробности по будущему Гвардиолы

Дата публикации: 12-11-2024

Согласно информации, опубликованной в социальной сети журналистом Маттео Моретто, есть вероятность, что «Ман Сити» продолжит сотрудничество с Хосепом Гвардиолой до конца сезона 2025/2026. Встреча специалиста с руководством «горожан» пройдет на следующей неделе. На ней стороны затронут тему продления соглашения. В клубе хотят, чтобы испанец остался.



Текущее соглашение с Гвардиолой рассчитано до ближайшего лета. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что 53-летний тренер может возглавить сборную Бразилии.



В сезоне 2024/2025 подопечные Гвардиолы с 23 набранными очками после 11 туров располагаются на второй позиции в таблице АПЛ. «Сити» отстает лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.