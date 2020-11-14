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Оман - Палестина 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур
Оман
Палестина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Палестина, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оман
Палестина
Главные тренеры
Чехия Ярослав Шильгавы
Тунис Макрам Дадоуб
История личных встреч
06.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Оман2 : 1Палестина
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур 4 : 0Оман
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур Оман4 : 0
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Оман1 : 3
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур 1 : 0Оман
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа D. 6-й тур Оман1 : 1
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур Палестина2 : 2
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур 1 : 0Палестина
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Палестина1 : 3
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур 0 : 0Палестина
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа I. 6-й тур 5 : 0Палестина
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

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