«Бавария» может расстаться с защитником – названо имя

Дата публикации: 12-11-2024

«Bayern & Germany» информирует, что в «Баварии» рассматривают вариант расставания с Эриком Дайером. Текущий сезон для защитника может стать последним в футболке мюнхенской команды. Вероятность того, что руководство клуба предложит англичанину пролонгировать соглашение, минимальна. Текущий контракт с 30-летним защитником истекает в июне 2025 года.



Состав «Баварии» Дайер пополнил в январе этого года в рамках арендного соглашения. Минувшим летом он стал полноценным игроком «красных», подписав с клубом контракт в ранге свободного агента.



В активе англичанина всего 6 встреч в футболке «Баварии» (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Дайера в 10 млн евро.