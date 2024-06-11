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Греция - Англия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Греция
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Англия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Англия
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
15ГрециязщЛазарос Рота
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
23ГрецияпзМанолис Сиопис
20ГрецияпзПетрос Манталос
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
8ГрецияпзХристос Дзолис
14ГрециянпВангелис Павлидис
1АнглияврДжордан Пикфорд
5АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк Гехи
2АнглиязщРико Льюис
3АнглиязщЛьюис Холл
19АнглияпзАнхель Гомес
4АнглияпзКонор Галлахер
8АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзЭнтони Гордон
23АнглиянпНони Мадуэке
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ИрландияЛи Карсли
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2Греция
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й турГреция2 : 0
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2Греция
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й тур0 : 2Греция
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турГреция3 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 2Греция
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур1 : 3Англия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2Греция
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур0 : 2Англия
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФинал2 : 1Англия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций: Греция — Англия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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